W informacji z Wiednia w Austrii Asharq Al-Awsat pisze, że kraje OPEC+ wydobywały we wrześniu 2026 roku średnio 39,068 mln baryłek ropy dziennie. To o 903 tys. baryłek więcej niż w sierpniu, wynika z miesięcznego raportu OPEC. Wzrost nastąpił mimo zakłóceń w transporcie ropy przez Cieśninę Ormuz, które OPEC powiązał z wojną z Iranem.

Arabia Saudyjska zwiększyła wydobycie

Kraje członkowskie OPEC zwiększyły wydobycie o około 920 tys. baryłek dziennie — do 25,097 mln baryłek. Jednocześnie produkcja państw nienależących do OPEC, ale uczestniczących w porozumieniu OPEC+, spadła o około 18 tys. baryłek dziennie.

Największy wzrost produkcji odnotowała Arabia Saudyjska. Według danych przedstawionych przez królestwo jej wydobycie wzrosło z 6,238 mln baryłek dziennie w sierpniu do 8,372 mln we wrześniu — o ponad 2 mln baryłek. Saudi Aramco we wrześniu zwiększyło także wysyłki ropy z terminali eksportowych w Zatoce Perskiej po ataku na rurociąg Wschód—Zachód, który zakłócił dostawy przez Morze Czerwone.

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Podniesiono prognozę popytu na 2027 rok

OPEC podniósł prognozę wzrostu światowego popytu na ropę w 2027 roku z 2,36 mln do 2,55 mln baryłek dziennie. Organizacja oczekuje, że średni światowy popyt wyniesie 108,3 mln baryłek dziennie, a jednym z czynników wzrostu będzie odbudowa zapasów wyczerpanych wskutek wojennych zakłóceń dostaw.

Jednocześnie OPEC obniżył prognozę wzrostu popytu w 2026 roku po raz szósty z rzędu — z około 380 tys. do 180 tys. baryłek dziennie. W krajach Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju popyt w tym roku, według prognozy, zmniejszy się o około 210 tys. baryłek dziennie, podczas gdy w krajach spoza OECD wzrośnie o 390 tys. baryłek.

Wydobycie w Federacji Rosyjskiej, państwie-agresorze, zmniejszyło się we wrześniu o 38 tys. baryłek dziennie, do 8,643 mln baryłek. W Kazachstanie natomiast produkcja wzrosła o 22 tys. baryłek dziennie — do 1,851 mln.

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