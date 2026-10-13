Asharq Al-Awsat在一篇发自奥地利维也纳的报道中称，欧佩克+国家2026年9月日均生产3906.8万桶石油。欧佩克月度报告显示，这比8月增加了90.3万桶。尽管霍尔木兹海峡的石油运输出现中断，欧佩克将其与对伊朗的战争联系起来，但产量仍实现增长。

沙特阿拉伯提高产量

欧佩克成员国将产量增加约92万桶/日，至2509.7万桶。与此同时，未加入欧佩克但参与欧佩克+协议的国家产量减少约1.8万桶/日。

沙特阿拉伯的产量增幅最大。根据该王国提供的数据，其产量从8月的623.8万桶/日增至9月的837.2万桶/日，增加超过200万桶。东—西管道遭袭扰乱经红海的供应后，沙特阿美9月还增加了从波斯湾出口码头发运的石油量。

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上调2027年需求预测

欧佩克将2027年全球石油需求增长预测从236万桶/日上调至255万桶/日。该组织预计，全球日均需求将达到1.083亿桶，而补充因战争导致的供应中断而耗尽的库存，将成为增长因素之一。

与此同时，欧佩克连续第六个月下调2026年需求增量预测，从约38万桶/日降至18万桶/日。根据预测，经济合作与发展组织国家今年的需求将减少约21万桶/日，而非经合组织国家的需求将增加39万桶/日。

俄罗斯联邦这一侵略国的产量在9月减少3.8万桶/日，至864.3万桶。相比之下，哈萨克斯坦的产量增加2.2万桶/日，至185.1万桶。

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