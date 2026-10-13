В сообщении из Вены, Австрия, Asharq Al-Awsat пишет, что страны ОПЕК+ в сентябре 2026 года добывали в среднем 39,068 млн баррелей нефти в сутки. Это на 903 тыс. баррелей больше, чем в августе, свидетельствует ежемесячный отчет ОПЕК. Рост произошел несмотря на перебои с перевозкой нефти через Ормузский пролив, которые ОПЕК связала с войной с Ираном.

Саудовская Аравия нарастила добычу

Страны-члены ОПЕК увеличили добычу примерно на 920 тыс. баррелей в сутки — до 25,097 млн баррелей. В то же время производство государств, не входящих в ОПЕК, но участвующих в соглашении ОПЕК+, сократилось примерно на 18 тыс. баррелей в сутки.

Наибольший рост производства показала Саудовская Аравия. Согласно данным, предоставленным королевством, ее добыча выросла с 6,238 млн баррелей в сутки в августе до 8,372 млн в сентябре — более чем на 2 млн баррелей. Saudi Aramco в сентябре также увеличила отгрузки нефти с экспортных терминалов в Персидском заливе после атаки на трубопровод Восток—Запад, нарушившей поставки через Красное море.

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Прогноз спроса на 2027 год повышен

ОПЕК повысила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2027 году с 2,36 млн до 2,55 млн баррелей в сутки. Организация ожидает, что средний мировой спрос составит 108,3 млн баррелей в сутки, а одним из факторов роста станет пополнение запасов, истощенных из-за военных перебоев с поставками.

В то же время ОПЕК шестой месяц подряд снизила прогноз прироста спроса в 2026 году — примерно с 380 тыс. до 180 тыс. баррелей в сутки. В странах Организации экономического сотрудничества и развития спрос в этом году, согласно прогнозу, сократится примерно на 210 тыс. баррелей в сутки, тогда как в странах вне ОЭСР вырастет на 390 тыс. баррелей.

Добыча в Российской Федерации — государстве-агрессоре — в сентябре сократилась на 38 тыс. баррелей в сутки, до 8,643 млн баррелей. В Казахстане, напротив, производство выросло на 22 тыс. баррелей в сутки — до 1,851 млн.

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