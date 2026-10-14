В США спотовая цена электроэнергии в западном узле сети PJM во вторник достигла 1021 доллара за МВт·ч на фоне необычной жары и осеннего сезона плановых ремонтов электростанций. Как сообщает OilPrice, оператор PJM Interconnection объявил Maximum Generation Alert, когда около 62 тыс. МВт генерирующих мощностей были выведены в ремонт.

Сеть PJM обслуживает около 67 млн человек. По данным Bloomberg, спотовая цена в Western Hub во второй половине вторника более чем вдвое превысила среднюю цену на сутки вперед для этого часа. Цены на сутки вперед на среду выросли на 28% — до 295,83 доллара за МВт·ч, что стало самым высоким среднесуточным показателем с середины июля.

Жара во время ремонтов

PJM прогнозировала спрос на уровне около 112 400 МВт во вторник — примерно две трети от исторического пика сети в 165 563 МВт, зафиксированного в 2006 году. По оценке издания, напряжение в системе было связано прежде всего с ограниченным предложением, а не с рекордным потреблением.

Генерирующие компании и владельцы сетей передачи обычно проводят техническое обслуживание с середины сентября до начала декабря, готовя оборудование к зиме. PJM также заявила, что резерв системы дополнительно сократили обязательства по поставкам электроэнергии в жаркие регионы Юга и Запада США. Представительница оператора MISO Маккензи Барбкнехт связала напряжение в его зоне ответственности с сочетанием теплой погоды, простоев электростанций и слабой выработки ветровой генерации.

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Меры по стабилизации сети

PJM отозвала все действующие заявки на проведение ремонтов генерирующих объектов, начиная с полудня среды. Оператор также объявил Load Management Alert для потребителей, участвующих в программах управления спросом и способных сокращать использование электроэнергии в периоды напряжения в сети.

Экстренный приказ Министерства энергетики США, действующий до 16 октября, позволяет PJM при определенных условиях эксплуатировать электростанции сверх экологических ограничений, предусмотренных их разрешениями. В качестве крайней меры перед наиболее серьезным уровнем чрезвычайной ситуации в энергосистеме PJM может перевести дата-центры и других крупных потребителей на резервные генераторы. Министерство оценивает объем неиспользуемых резервных генерирующих мощностей в стране более чем в 35 ГВт.

Федеральная комиссия по регулированию энергетики США 9 октября одобрила реестр крупных нагрузок PJM для клиентов с потреблением от 50 МВт, но отклонила ключевую часть плана оператора. Она предусматривала, что новые дата-центры могли бы подключаться без обеспечения соответствующих генерирующих мощностей, если согласятся ограничивать потребление до наступления чрезвычайных ситуаций. PJM прогнозирует рост пикового спроса на 32 ГВт в 2024–2030 годах, причем почти весь этот прирост связывает с дата-центрами.

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