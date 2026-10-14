W USA cena spot energii elektrycznej w węźle Western Hub sieci PJM osiągnęła we wtorek 1021 dolarów za MWh w związku z nietypowymi upałami i jesiennym sezonem planowych remontów elektrowni. Jak podaje OilPrice, operator PJM Interconnection ogłosił Maximum Generation Alert, gdy około 62 tys. MW mocy wytwórczych wyłączono do remontu.

Sieć PJM obsługuje około 67 mln osób. Według Bloomberga cena spot w Western Hub w drugiej połowie wtorku była ponad dwukrotnie wyższa od średniej ceny day-ahead dla tej godziny. Ceny day-ahead na środę wzrosły o 28% do 295,83 dolara za MWh, co było najwyższym średnim dziennym poziomem od połowy lipca.

Upały podczas remontów

PJM prognozowała we wtorek popyt na poziomie około 112 400 MW, czyli około dwóch trzecich historycznego szczytu sieci wynoszącego 165 563 MW, odnotowanego w 2006 roku. Według oceny publikacji napięta sytuacja w systemie była związana przede wszystkim z ograniczoną podażą, a nie rekordowym zużyciem.

Spółki wytwórcze i właściciele sieci przesyłowych zwykle prowadzą prace konserwacyjne od połowy września do początku grudnia, przygotowując urządzenia na zimę. PJM poinformowała również, że rezerwa systemu została dodatkowo zmniejszona przez zobowiązania do dostaw energii elektrycznej do gorących regionów południa i zachodu USA. Rzeczniczka MISO Mackenzie Barbknecht powiązała napiętą sytuację na obszarze odpowiedzialności operatora z połączeniem ciepłej pogody, przestojów elektrowni i słabej produkcji energii wiatrowej.

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Działania na rzecz stabilizacji sieci

PJM wycofała wszystkie obowiązujące wnioski o przeprowadzenie remontów obiektów wytwórczych, począwszy od południa w środę. Operator ogłosił również Load Management Alert dla odbiorców uczestniczących w programach zarządzania popytem, którzy mogą ograniczać zużycie energii elektrycznej w okresach napiętej sytuacji w sieci.

Nadzwyczajne zarządzenie Departamentu Energii USA, obowiązujące do 16 października, pozwala PJM w określonych warunkach eksploatować elektrownie ponad ograniczeniami środowiskowymi przewidzianymi w ich pozwoleniach. Jako środek ostateczny przed najpoważniejszym poziomem sytuacji nadzwyczajnej w systemie energetycznym PJM może przełączyć centra danych i innych dużych odbiorców na generatory rezerwowe. Ministerstwo ocenia wolumen niewykorzystanych rezerwowych mocy wytwórczych w kraju na ponad 35 GW.

Amerykańska Federalna Komisja Regulacji Energetyki 9 października zatwierdziła rejestr dużych obciążeń PJM dla klientów o zużyciu od 50 MW, lecz odrzuciła kluczową część planu operatora. Przewidywała ona, że nowe centra danych mogłyby zostać podłączone bez zapewnienia odpowiadających im mocy wytwórczych, jeśli zgodziłyby się ograniczyć zużycie przed wystąpieniem sytuacji nadzwyczajnych. PJM prognozuje wzrost szczytowego popytu o 32 GW w latach 2024–2030, przy czym niemal cały ten wzrost wiąże z centrami danych.

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