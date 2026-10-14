PJM电网电价超过每兆瓦时1000美元——OilPrice

在美国，PJM电网Western Hub的电力现货价格周二达到每兆瓦时1021美元，背景是异常高温和秋季电厂计划检修季。正如OilPrice报道，当约6.2万兆瓦发电容量因检修退出运行时，PJM Interconnection宣布了Maximum Generation Alert。

PJM电网服务约6700万人。根据彭博社的数据，周二后半天Western Hub的现货价格超过该时段日前平均价格的两倍。周三的日前价格上涨28%，至每兆瓦时295.83美元，创下自7月中旬以来最高的日均水平。

检修期间的高温

PJM预测周二需求约为112,400兆瓦，约为该电网2006年创下的165,563兆瓦历史峰值的三分之二。该媒体评估认为，系统压力主要与供应受限有关，而非创纪录的消费量。

发电公司和输电网所有者通常从9月中旬至12月初进行维护，为冬季准备设备。PJM还表示，向美国南部和西部炎热地区供电的承诺进一步减少了系统储备。MISO运营商发言人麦肯齐·巴布克内希特将其责任区域内的紧张局面归因于温暖天气、电厂停运以及风力发电出力疲软的共同影响。

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稳定电网的措施

PJM从周三中午起撤回了所有现有的发电设施检修申请。该运营商还向参与需求管理计划、能够在电网紧张期间减少用电的消费者发布了Load Management Alert。

美国能源部的紧急命令有效期至10月16日，允许PJM在特定条件下让电厂超出其许可证规定的环境限制运行。作为电力系统进入最严重紧急状态前的最后措施，PJM可将数据中心和其他大型用户切换至备用发电机。该部门估计，全国未使用的备用发电容量超过35吉瓦。

美国联邦能源监管委员会于10月9日批准了PJM针对用电量50兆瓦及以上客户的大负荷登记册，但否决了该运营商计划的关键部分。该部分规定，如果新数据中心同意在紧急情况发生前限制用电，则可以在未确保相应发电容量的情况下接入。PJM预测，2024年至2030年间峰值需求将增加32吉瓦，并将几乎全部增量归因于数据中心。

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