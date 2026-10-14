Китай 16-й год подряд имеет крупнейшие в мире установленные мощности ветроэнергетики. За первые восемь месяцев года страна добавила 53,26 гигаватта подключенных к сети ветровых мощностей, а их общий объем к концу августа достиг 692,72 гигаватта.

Общая установленная мощность была на 19,64% больше, чем в конце августа годом ранее. Об этих показателях сообщила Китайская ассоциация ветровой энергетики при Китайском обществе возобновляемой энергетики, передает ECNS.

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Экспорт турбин

Китайские производители ветровых турбин также расширяют присутствие за рубежом. По данным ассоциации, они экспортировали турбины в 60 стран на всех шести населенных континентах. Семь китайских производителей уже создали зарубежные производственные площадки или планируют их построить, чтобы приблизить производство к международным рынкам.

Показатели поставок

В прошлом году Китай экспортировал 1 175 ветровых турбин совокупной мощностью 7,75 гигаватта. Это почти на 50% больше, чем годом ранее. В целом совокупный экспорт китайских ветровых турбин достиг 6 974 единиц суммарной мощностью 28,52 гигаватта.

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