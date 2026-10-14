Chiny 16. rok z rzędu mają największą na świecie zainstalowaną moc energetyki wiatrowej. W pierwszych ośmiu miesiącach roku kraj dodał 53,26 gigawata mocy wiatrowej podłączonej do sieci, a jej łączny poziom na koniec sierpnia osiągnął 692,72 gigawata.

Łączna zainstalowana moc była o 19,64% wyższa niż na koniec sierpnia rok wcześniej. Dane te podało Chińskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej działające przy Chińskim Towarzystwie Energii Odnawialnej, informuje ECNS.

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Eksport turbin

Chińscy producenci turbin wiatrowych rozszerzają również swoją obecność za granicą. Według stowarzyszenia eksportowali turbiny do 60 krajów na wszystkich sześciu zamieszkanych kontynentach. Siedmiu chińskich producentów już utworzyło zagraniczne zakłady produkcyjne lub planuje je zbudować, aby przybliżyć produkcję do międzynarodowych rynków.

Wskaźniki dostaw

W ubiegłym roku Chiny wyeksportowały 1 175 turbin wiatrowych o łącznej mocy 7,75 gigawata. To niemal o 50% więcej niż rok wcześniej. Łącznie skumulowany eksport chińskich turbin wiatrowych osiągnął 6 974 jednostki o całkowitej mocy 28,52 gigawata.

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