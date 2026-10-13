Во Франции генеральный директор энергетической компании Engie Катрин Макгрегор предупредила, что пересмотр контрактов на проекты в сфере возобновляемой энергетики может поставить под угрозу будущие инвестиции. Об этом она заявила на саммите Politico по конкурентоспособности в Париже, сообщает Politico Europe.

Предупреждение для инвесторов

По словам Макгрегор, правительства не должны менять энергетическую политику и цели декарбонизации, если стремятся привлекать инвесторов. Она заявила, что без доверия инвестировать невозможно.

В проекте бюджета Франции на 2027 год премьер-министр Себастьен Лекорню предложил пересмотреть ряд контрактов в сфере возобновляемой энергетики. Он аргументировал это тем, что субсидии на зеленые энергетические проекты, в частности солнечные панели, являются значительным финансовым бременем для государства.

Макгрегор подчеркнула, что для инвесторов, вкладывающих средства в энергетические проекты на длительный срок, доверие имеет ключевое значение. По ее словам, контракт должен выполняться.

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Бюджетное давление и декарбонизация

Ухудшение состояния государственных финансов стало одним из центральных политических вопросов во Франции накануне президентских выборов в следующем году. Правительство президента Эмманюэля Макрона ищет способы сократить расходы, чтобы уменьшить дефицит бюджета, который прогнозируется на уровне 5,4% валового внутреннего продукта.

На уровне ЕС второй срок председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен сопровождается политическим сопротивлением ключевым зеленым инициативам блока, в частности запрету двигателей внутреннего сгорания с 2035 года и системе торговли выбросами.

Макгрегор считает, что курс ЕС на декарбонизацию создает для инвесторов необходимые условия для долгосрочного планирования. Она также защитила конкурентоспособность возобновляемой энергетики, отметив, что при надлежащей организации и масштабировании такие проекты позволяют производить энергию локально и быстро, особенно при высоких ценах на газ.

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