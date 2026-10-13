在法国，能源公司Engie首席执行官凯瑟琳·麦格雷戈警告称，修订可再生能源项目合同可能危及未来投资。她在巴黎举行的Politico竞争力峰会上作出上述表示，Politico Europe报道。

对投资者的警告

麦格雷戈表示，如果政府希望吸引投资者，就不应改变能源政策和脱碳目标。她称，没有信任就无法进行投资。

在法国2027年预算草案中，总理塞巴斯蒂安·勒科尔尼提议审查多项可再生能源领域合同。他辩称，对包括太阳能电池板在内的绿色能源项目提供补贴，是国家沉重的财政负担。

麦格雷戈强调，对于长期投资能源项目的投资者而言，信任至关重要。她表示，合同必须得到履行。

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预算压力与脱碳

在明年总统选举前，公共财政状况恶化已成为法国最核心的政治议题之一。总统埃马纽埃尔·马克龙领导的政府正在寻找削减开支的方法，以降低预计占国内生产总值5.4%的预算赤字。

在欧盟层面，欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩的第二个任期伴随着对欧盟关键绿色倡议的政治阻力，其中包括自2035年起禁止内燃机以及排放交易体系。

麦格雷戈认为，欧盟的脱碳方针为投资者进行长期规划创造了必要条件。她还为可再生能源的竞争力辩护，指出在适当组织和扩大规模的情况下，此类项目能够在当地快速生产能源，尤其是在天然气价格高企时。

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