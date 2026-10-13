在阿曼，一艘与日本公司有关联的油轮于10月初向日本运送了一整船原油。这可能表明，在避开该地区数月后，日本船东和炼油商正谨慎恢复在中东的直接业务，《日本时报》报道。

阿曼原油货物

船舶追踪数据显示，属于出光兴产的超级油轮Idemitsu Maru于10月初载着满船阿曼原油抵达日本。该船在米纳阿尔法哈尔港装货。4月，这艘油轮离开了波斯湾。

据船舶经纪商消息，至少另外两艘由日本公司控制的大型原油油轮将在未来几天抵达富查伊拉，装载运往日本的货物。

选择性回归

在波斯湾冲突持续七个多月期间，日本炼油商和船东大多避开了更广泛的地区。相反，他们在印度海岸附近或东南亚使用船对船原油转运。这种做法保障了油轮、船员和货物的安全，但增加了物流成本以及对卖方的依赖。

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与此同时，这些船只均未穿越波斯湾。出光表示，公司关于派遣船只通过霍尔木兹海峡的立场没有改变。该公司称，将致力于确保原油供应稳定及其运输安全。

日本船东和炼油商也在更积极地利用中东水域的船对船转运。此类作业于8月以小规模开始，到10月初其规模已达到近370万桶。这接近整个9月400万桶的水平。

追踪日本船只的渡边秀则称，这些变化是选择性回归，而非全面转向在风险更高的水域开展业务。Kpler数据显示，2025年，来自中东的原油占日本约8.23亿桶原油进口总量的93%。日本炼油厂的设计适合加工中东中硫和轻质原油品种。

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