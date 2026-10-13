波兰签署第二座核电站筹备协议——RMF24

波兰能源部、Polskie Elektrownie Jądrowe（PEJ）和PGE Polska Grupa Energetyczna签署了一项关于筹备建设第二座核电站合作原则的协议。能源部长米沃什·莫蒂卡宣布了这一消息，RMF24报道。

部长表示，PEJ将担任该项目的投资方和协调方。PGE将准备核电站可能选址的分析，以及初步可行性研究。

时间表和可能选址

根据更新后的政府《波兰核能计划》，计划于2027年选定第二座核电站的战略合作伙伴和技术供应商。建设计划约于2032年开始，首个发电机组预计约于2040年投入运行。

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贝乌哈图夫和科宁仍是新电站的优先选址。最终选址将由投资方在完成详细分析和现场研究后确定。

技术选择

波兰能源部表示，关于选择技术供应商和投资项目承包商的竞争性对话仍在进行。美国、法国和加拿大参与其中。

波兰首座核电站正在波美拉尼亚省霍切沃市镇建设。PEJ同样是投资方，承包商则是美国公司西屋电气和贝克特尔组成的联合体。首座采用西屋电气AP1000技术建设的反应堆应于2036年开始运行，另外两座则分别于2037年和2038年开始运行。

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