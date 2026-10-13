У Польщі підписали угоду про підготовку другої АЕС — RMF24

У Польщі Міністерство енергетики, компанії Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ) та PGE Polska Grupa Energetyczna підписали угоду про принципи співпраці під час підготовки будівництва другої атомної електростанції. Про це повідомив міністр енергетики Мілош Мотика, передає RMF24.

За словами міністра, PEJ виступатиме інвестором і координатором проєкту. PGE має підготувати аналіз можливих майданчиків для АЕС, а також попередні техніко-економічні обґрунтування.

Строки та можливі майданчики

Відповідно до оновленої урядової Програми польської ядерної енергетики, стратегічного партнера та постачальника технології для другої АЕС планують обрати у 2027 році. Початок будівництва запланований орієнтовно на 2032 рік, а введення в експлуатацію першого енергоблока — приблизно на 2040 рік.

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Пріоритетними локаціями для нової станції залишаються Белхатув і Конін. Остаточний вибір майданчика має зробити інвестор після детальних аналізів і польових досліджень.

Вибір технології

Міністерство енергетики Польщі повідомило, що триває конкурентний діалог щодо вибору постачальника технології та виконавця інвестиції. У ньому беруть участь Сполучені Штати, Франція та Канада.

Першу польську АЕС будують у гміні Хочево в Поморському воєводстві. Інвестором також є PEJ, а виконавцем — консорціум американських компаній Westinghouse і Bechtel. Перший реактор, який споруджують за технологією AP1000 компанії Westinghouse, має почати роботу у 2036 році, наступні два — у 2037 та 2038 роках.

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