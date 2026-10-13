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W Polsce podpisano umowę w sprawie przygotowań do budowy drugiej elektrowni jądrowej — RMF24

UA.NEWS 13 października 2026 14:09
W Polsce podpisano umowę w sprawie przygotowań do budowy drugiej elektrowni jądrowej — RMF24

W Polsce Ministerstwo Energii, spółki Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ) oraz PGE Polska Grupa Energetyczna podpisały umowę w sprawie zasad współpracy przy przygotowaniach do budowy drugiej elektrowni jądrowej. Poinformował o tym minister energii Miłosz Motyka, jak podaje RMF24.

Według ministra PEJ będzie inwestorem i koordynatorem projektu. PGE ma przygotować analizę możliwych lokalizacji elektrowni jądrowej, a także wstępne studia wykonalności.

Terminy i możliwe lokalizacje

Zgodnie ze zaktualizowanym rządowym Programem polskiej energetyki jądrowej strategiczny partner i dostawca technologii dla drugiej elektrowni jądrowej mają zostać wybrani w 2027 roku. Rozpoczęcie budowy planowane jest około 2032 roku, a oddanie do eksploatacji pierwszego bloku energetycznego — około 2040 roku.

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Priorytetowymi lokalizacjami dla nowej elektrowni pozostają Bełchatów i Konin. Ostatecznego wyboru lokalizacji ma dokonać inwestor po szczegółowych analizach i badaniach terenowych.

Wybór technologii

Ministerstwo Energii Polski poinformowało, że trwa dialog konkurencyjny dotyczący wyboru dostawcy technologii i wykonawcy inwestycji. Uczestniczą w nim Stany Zjednoczone, Francja i Kanada.

Pierwsza polska elektrownia jądrowa jest budowana w gminie Choczewo w województwie pomorskim. Inwestorem jest również PEJ, a wykonawcą — konsorcjum amerykańskich firm Westinghouse i Bechtel. Pierwszy reaktor, budowany w technologii AP1000 firmy Westinghouse, ma rozpocząć pracę w 2036 roku, a kolejne dwa — w 2037 i 2038 roku.

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