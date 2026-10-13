В Польше Министерство энергетики, компании Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ) и PGE Polska Grupa Energetyczna подписали соглашение о принципах сотрудничества при подготовке строительства второй атомной электростанции. Об этом сообщил министр энергетики Милош Мотыка, передает RMF24.

По словам министра, PEJ будет выступать инвестором и координатором проекта. PGE должна подготовить анализ возможных площадок для АЭС, а также предварительные технико-экономические обоснования.

Сроки и возможные площадки

Согласно обновленной правительственной Программе польской ядерной энергетики, стратегического партнера и поставщика технологии для второй АЭС планируют выбрать в 2027 году. Начало строительства запланировано ориентировочно на 2032 год, а ввод в эксплуатацию первого энергоблока — примерно на 2040 год.

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Приоритетными локациями для новой станции остаются Белхатув и Конин. Окончательный выбор площадки должен сделать инвестор после детальных анализов и полевых исследований.

Выбор технологии

Министерство энергетики Польши сообщило, что продолжается конкурентный диалог по выбору поставщика технологии и исполнителя инвестиции. В нем участвуют Соединенные Штаты, Франция и Канада.

Первую польскую АЭС строят в гмине Хочево в Поморском воеводстве. Инвестором также является PEJ, а исполнителем — консорциум американских компаний Westinghouse и Bechtel. Первый реактор, который строят по технологии AP1000 компании Westinghouse, должен начать работу в 2036 году, следующие два — в 2037 и 2038 годах.

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