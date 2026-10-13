巴基斯坦将不得不花费超过10亿美元，以保障冬季数月的液化天然气（LNG）供应。该国政府计划在现货市场购买10船天然气，交付期为2026年11月至2027年2月，OilPrice报道。

由于亚洲LNG现货价格升至三年高点，成本正在上升。该媒体援引当地报纸《Tribune》的报道称，LNG现货货物的价格约为巴基斯坦根据长期合同从卡塔尔进口天然气价格的两倍。

来自卡塔尔的供应中断

战前，巴基斯坦主要依赖卡塔尔天然气的长期供应。由于这些供应中断，该国被迫在现货市场购买价格更高的货物，从而增加了发电成本。

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据OilPrice称，近几个月只有部分来自卡塔尔的LNG货物抵达巴基斯坦。该媒体写道，此事发生在伊朗就船只通过霍尔木兹海峡的安全问题向巴基斯坦作出直接保证之后。今年3月，在伊朗发动袭击后，卡塔尔宣布出口遭遇不可抗力；OilPrice称，这些袭击损坏了拉斯拉凡LNG出口枢纽。

进口和需求减少

Wood Mackenzie评估认为，巴基斯坦是南亚国家中受卡塔尔供应短缺影响最严重的国家。2025年，巴基斯坦99%的LNG进口来自卡塔尔。

霍尔木兹海峡关闭使2026年3月至11月期间运往巴基斯坦的LNG数量每月最多减少40万吨。Wood Mackenzie称，该国不得不限制需求、转用其他类型燃料，并释放此前受限制的国内天然气供应量。天然气需求总降幅超过250万吨。

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