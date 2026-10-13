Пакистану придется потратить более $1 млрд на обеспечение поставок сжиженного природного газа (СПГ) в зимние месяцы. Правительство страны планирует закупить на спотовом рынке 10 партий газа с поставкой в период с ноября 2026 года по февраль 2027 года, сообщает OilPrice.

Расходы растут из-за повышения спотовых цен на СПГ в Азии до максимума за три года. По данным местной газеты Tribune, на которую ссылается издание, спотовые грузы СПГ стоят примерно вдвое дороже газа, который Пакистан импортирует из Катара по долгосрочным контрактам.

Сбои в поставках из Катара

До войны Пакистан преимущественно полагался на долгосрочные поставки катарского газа. Из-за перебоев с ними страна была вынуждена покупать более дорогие партии на спотовом рынке, что увеличило расходы на производство электроэнергии.

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По данным OilPrice, в последние месяцы в Пакистан прибывала лишь часть грузов СПГ из Катара. Издание пишет, что это происходило после прямых заверений Ирана Пакистану относительно безопасности прохода судов через Ормузский пролив. В марте Катар объявил форс-мажор в отношении экспорта после иранских ударов, которые, по данным OilPrice, повредили экспортный СПГ-хаб Рас-Лаффан.

Сокращение импорта и спроса

По оценке Wood Mackenzie, Пакистан больше всех среди стран Южной Азии пострадал от нехватки катарских поставок. В 2025 году 99% пакистанского импорта СПГ поступало из Катара.

Закрытие Ормузского пролива сократило объемы СПГ, направлявшегося в Пакистан, на величину до 0,4 млн тонн ежемесячно в период с марта по ноябрь 2026 года. По данным Wood Mackenzie, стране пришлось ограничивать спрос, переходить на другие виды топлива и высвобождать ранее сдерживаемые объемы внутреннего газа. Совокупное сокращение спроса на газ превысило 2,5 млн тонн.

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