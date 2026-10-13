Pakistan będzie musiał wydać ponad 1 mld dolarów na zapewnienie dostaw skroplonego gazu ziemnego (LNG) w miesiącach zimowych. Rząd kraju planuje kupić na rynku spot 10 ładunków gazu z dostawą w okresie od listopada 2026 roku do lutego 2027 roku, informuje OilPrice.

Koszty rosną z powodu wzrostu spotowych cen LNG w Azji do najwyższego poziomu od trzech lat. Według lokalnej gazety Tribune, na którą powołuje się publikacja, spotowe ładunki LNG kosztują około dwa razy więcej niż gaz, który Pakistan importuje z Kataru w ramach długoterminowych kontraktów.

Zakłócenia dostaw z Kataru

Przed wojną Pakistan opierał się głównie na długoterminowych dostawach katarskiego gazu. Z powodu zakłóceń w tych dostawach kraj był zmuszony kupować droższe ładunki na rynku spot, co zwiększyło koszty produkcji energii elektrycznej.

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Według OilPrice w ostatnich miesiącach do Pakistanu docierała tylko część ładunków LNG z Kataru. Publikacja pisze, że nastąpiło to po bezpośrednich zapewnieniach Iranu dla Pakistanu dotyczących bezpieczeństwa przepływu statków przez Cieśninę Ormuz. W marcu Katar ogłosił siłę wyższą w eksporcie po irańskich uderzeniach, które według OilPrice uszkodziły hub eksportowy LNG Ras Laffan.

Spadek importu i popytu

Według oceny Wood Mackenzie Pakistan najbardziej spośród krajów Azji Południowej ucierpiał wskutek niedoboru katarskich dostaw. W 2025 roku 99% pakistańskiego importu LNG pochodziło z Kataru.

Zamknięcie Cieśniny Ormuz zmniejszyło wolumen LNG kierowanego do Pakistanu o maksymalnie 0,4 mln ton miesięcznie w okresie od marca do listopada 2026 roku. Według Wood Mackenzie kraj musiał ograniczać popyt, przechodzić na inne rodzaje paliwa oraz uwalniać wcześniej ograniczane wolumeny krajowego gazu. Łączny spadek popytu na gaz przekroczył 2,5 mln ton.

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