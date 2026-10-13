W Nigerii średnie dzienne wydobycie ropy naftowej i kondensatu we wrześniu 2026 roku wzrosło o 2,34% w porównaniu z sierpniem — do 1,717 mln baryłek. Bez uwzględnienia kondensatu kraj wydobywał średnio 1,53 mln baryłek dziennie, co stanowi 102% kwoty OPEC ustalonej na poziomie 1,5 mln baryłek.

Jak podaje Premium Times, Nigeria piąty miesiąc z rzędu wypełniła kwotę Organizacji Krajów Eksportujących Ropę Naftową. Dane opublikowała Nigeryjska Komisja Regulacji Wydobycia Ropy Naftowej.

Wskaźniki za wrzesień

We wrześniu najwyższy dzienny poziom wydobycia ropy naftowej i kondensatu osiągnął 1,84 mln baryłek, a najniższy wyniósł 1,68 mln baryłek. W sierpniu średnie dzienne wydobycie wynosiło 1,68 mln baryłek.

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Według regulatora, bez uwzględnienia kondensatu Nigeria wydobywała 1,53 mln baryłek dziennie w maju, 1,55 mln w czerwcu, 1,51 mln w lipcu oraz 1,5 mln w sierpniu.

Praca terminali

Komisja wyjaśniła wrześniowy wzrost stabilną pracą większości aktywów wydobywczych oraz brakiem istotnych zakłóceń w pracy rurociągów. Według jej oceny zwiększyło to ciągłość wydobycia i efektywność wysyłki ropy naftowej.

Najwyższy średni dzienny wolumen wydobycia ropy naftowej i kondensatu odnotowano w terminalu Forcados — 320 320 baryłek. Terminal Bonny zajął drugie miejsce z wynikiem 303 270 baryłek dziennie. Nigeria dąży również do zwiększenia wydobycia do 3 mln baryłek dziennie do 2030 roku.

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