В Нигерии среднесуточная добыча сырой нефти и конденсата в сентябре 2026 года выросла на 2,34% по сравнению с августом — до 1,717 млн баррелей. Без учета конденсата страна добывала в среднем 1,53 млн баррелей в сутки, что составляет 102% от установленной ОПЕК квоты в 1,5 млн баррелей.

Как сообщает Premium Times, Нигерия пятый месяц подряд выполнила квоту Организации стран — экспортеров нефти. Данные обнародовала Нигерийская комиссия по регулированию добычи нефти.

Показатели сентября

В сентябре наибольший суточный показатель добычи сырой нефти и конденсата достиг 1,84 млн баррелей, а наименьший составил 1,68 млн баррелей. В августе среднесуточная добыча равнялась 1,68 млн баррелей.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

По данным регулятора, без учета конденсата Нигерия добывала 1,53 млн баррелей в сутки в мае, 1,55 млн — в июне, 1,51 млн — в июле и 1,5 млн — в августе.

Работа терминалов

Комиссия объяснила сентябрьский рост стабильной работой большинства добывающих активов и отсутствием значительных перебоев в работе трубопроводов. По ее оценке, это повысило непрерывность добычи и эффективность отгрузки сырой нефти.

Наибольший среднесуточный объем добычи сырой нефти и конденсата пришелся на терминал Forcados — 320 320 баррелей. Терминал Bonny занял второе место с показателем 303 270 баррелей в сутки. Нигерия также стремится нарастить добычу до 3 млн баррелей в сутки к 2030 году.

Читай нас в