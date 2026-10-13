W Polsce w środę, 14 października, maksymalna cena litra benzyny 95 będzie wynosić 7,11 zł, benzyny 98 — 8,01 zł, a oleju napędowego — 7,98 zł. Nowe ceny maksymalne ogłosił minister energii.

Jak podaje RMF24, w porównaniu z 13 października maksymalna cena benzyny 95 wzrośnie o 0,05 zł za litr, a benzyny 98 — o 0,06 zł. Jednocześnie olej napędowy stanieje o 0,04 zł. We wtorek cena maksymalna litra benzyny 95 wynosiła 7,06 zł, benzyny 98 — 7,95 zł, a diesla — 8,02 zł.

Trzeci etap pakietu CPN

Ogłoszenie maksymalnych cen jest częścią trzeciego etapu pakietu „Ceny paliw niższe” (CPN). Jego celem jest ograniczenie wzrostu cen na stacjach paliw i zmniejszenie wydatków kierowców na paliwo.

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Mechanizm uruchomiono po wejściu w życie części przepisów ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Prezydent podpisał ustawę i jednocześnie skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej. Za nieprzestrzeganie ustalonych cen maksymalnych grozi kara do 1 mln zł.

Podatek od nadzwyczajnych zysków

Ustawa pozwala także na tymczasowe obniżanie akcyzy i VAT na paliwa płynne. Finansowanie tych działań planowane jest z nowej opłaty nakładanej na koncerny paliwowe osiągające nadzwyczajne zyski. Zgodnie z planami rządu pakiet wsparcia cen paliw będzie obowiązywał do końca 2026 roku, a jego koszt może wynieść około 5 mld zł.

Nowe przepisy przewidują 60-procentowy podatek od nadzwyczajnych zysków ze sprzedaży paliw płynnych uzyskanych od 1 marca 2026 roku do 31 marca 2027 roku. Podatek obejmie producentów paliw oraz firmy posiadające licencję na handel paliwami z zagranicą. Kolejny komunikat o maksymalnych cenach ma zostać opublikowany 14 października — określi ceny na czwartek.

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