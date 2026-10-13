В Польше в среду, 14 октября, максимальная цена литра бензина АИ-95 составит 7,11 злотого, бензина АИ-98 — 8,01 злотого, а дизельного топлива — 7,98 злотого. Новые предельные цены обнародовал министр энергетики.

Как сообщает RMF24, по сравнению с 13 октября максимальная цена бензина АИ-95 вырастет на 0,05 злотого за литр, а бензина АИ-98 — на 0,06 злотого. В то же время дизельное топливо подешевеет на 0,04 злотого. Во вторник предельная цена литра бензина АИ-95 составляла 7,06 злотого, бензина АИ-98 — 7,95 злотого, дизеля — 8,02 злотого.

Третий этап пакета CPN

Объявление максимальных цен является частью третьего этапа пакета «Цены на топливо ниже» (CPN). Его цель — ограничить рост цен на автозаправочных станциях и сократить расходы водителей на топливо.

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Механизм был запущен после вступления в силу части положений закона о налоге на чрезвычайные прибыли топливных компаний. Президент подписал закон и одновременно направил его в Конституционный трибунал в порядке последующего конституционного контроля. За несоблюдение установленных максимальных цен предусмотрен штраф до 1 млн злотых.

Налог на сверхприбыли

Закон также позволяет временно снижать акциз и НДС на жидкие виды топлива. Эти меры планируют финансировать за счет нового сбора с топливных концернов, получающих сверхприбыли. Согласно планам правительства, пакет поддержки цен на топливо будет действовать до конца 2026 года, а его стоимость может составить около 5 млрд злотых.

Новые правила предусматривают 60-процентный налог на чрезвычайные прибыли от продажи жидких видов топлива, полученные с 1 марта 2026 года по 31 марта 2027 года. Налог будет распространяться на производителей топлива и компании, имеющие лицензию на торговлю топливом с зарубежными странами. Следующее объявление о максимальных ценах должны опубликовать 14 октября — оно определит цены на четверг.

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