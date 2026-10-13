波兰能源部长宣布，10月14日星期三，95号汽油每升最高价格将为7.11兹罗提，98号汽油为8.01兹罗提，柴油为7.98兹罗提。

据RMF24报道，与10月13日相比，95号汽油的最高价格将每升上涨0.05兹罗提，98号汽油将上涨0.06兹罗提。与此同时，柴油将降价0.04兹罗提。周二，95号汽油每升限价为7.06兹罗提，98号汽油为7.95兹罗提，柴油为8.02兹罗提。

CPN计划的第三阶段

宣布最高价格是“燃油价格更低”计划（CPN）第三阶段的一部分。其目标是限制加油站价格上涨，并减少司机的燃油支出。

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该机制在关于燃油公司超额利润税的法律部分条款生效后启动。总统签署了该法律，同时将其提交宪法法庭进行事后合宪性审查。未遵守规定最高价格者将面临最高100万兹罗提的罚款。

超额利润税

该法律还允许临时降低液体燃料的消费税和增值税。有关措施计划通过向获得超额利润的燃油集团征收新费用来筹资。根据政府计划，燃油价格支持计划将持续至2026年底，其成本可能约为50亿兹罗提。

新规定对2026年3月1日至2027年3月31日期间从销售液体燃料获得的超额利润征收60%的税。该税将适用于燃料生产商以及持有与外国进行燃料贸易许可证的公司。下一次最高价格公告应于10月14日发布，将确定周四的价格。

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