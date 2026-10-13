Rząd Japonii 13 października zatwierdził trzy projekty ustaw mające wzmocnić bezpieczeństwo dostaw energii. Wśród nich znalazł się mechanizm rekompensowania importerom dodatkowych kosztów transportu ropy naftowej i paliw alternatywnymi trasami omijającymi Cieśninę Ormuz, podaje Channel NewsAsia.

Rekompensaty i ubezpieczenia

Minister przemysłu Ryosei Akazawa oświadczył, że rząd dąży do dywersyfikacji źródeł ropy naftowej i innych paliw kopalnych oraz do ograniczenia związanych z tym ryzyk. Projekty ustaw mają zostać przedłożone parlamentowi podczas obecnej nadzwyczajnej sesji.

Jeden z dokumentów przewiduje program grantowy rekompensujący wyższe koszty transportu w przypadku zakupu ropy i paliw trasami omijającymi krytyczne wąskie gardła, w tym Cieśninę Ormuz. Będzie on finansowany ze składek szerokiego grona importerów — firm rafineryjnych, traderów i producentów produktów petrochemicznych.

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Inny projekt ustawy ma umożliwić rządowi częściowe pokrywanie wypłat ubezpieczeniowych dla tankowców oraz statków przewożących produkty naftowe i skroplony gaz ziemny. Mechanizm ten będzie stosowany, jeśli zagraniczni reasekuratorzy nie będą mogli zapewnić ochrony z powodu wzrostu napięć geopolitycznych.

Zależność od dostaw z Bliskiego Wschodu

Zmiany w przepisach dotyczących państwowej organizacji JOGMEC mają umożliwić jej inwestowanie w infrastrukturę dla alternatywnych tras dostaw, w tym w rurociągi.

W 2025 roku Japonia otrzymała z Bliskiego Wschodu 94% importowanej ropy naftowej, przy czym 93% tych dostaw przeszło przez Cieśninę Ormuz. Według Akazawy zakupy ropy w październiku mają wynieść około 100% średniego miesięcznego wolumenu dostaw w 2025 roku, co zapewni niezbędne ilości ropy i produktów naftowych.

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