日本内阁10月13日批准了三项旨在加强能源供应安全的法案。其中包括一项机制，用于补偿进口商通过绕开霍尔木兹海峡的替代路线运输原油和燃料所产生的额外成本，Channel NewsAsia报道。

补偿与保险

经济产业大臣赤泽亮正表示，政府寻求实现原油和其他化石燃料来源多元化，并降低相关风险。这些法案计划在当前特别国会会议期间提交议会。

其中一份文件规定了一项补助金计划，在经由绕开关键瓶颈、包括霍尔木兹海峡在内的路线采购石油和燃料时，对较高的运输成本予以补偿。该计划将由广泛的进口商缴款提供资金，包括炼油企业、贸易商和石化产品制造商。

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另一项法案旨在允许政府部分承担石油油轮以及运输石油产品和液化天然气船舶的保险赔付。如果由于地缘政治紧张局势加剧，外国再保险公司无法提供保障，将启用这一机制。

对中东供应的依赖

对有关国有机构JOGMEC的立法进行修订，应使其能够投资于替代供应路线的基础设施，包括管道。

2025年，日本94%的进口原油来自中东，其中93%的供应经由霍尔木兹海峡。赤泽亮正表示，10月的石油采购量预计将约为2025年平均月供应量的100%，从而确保所需的石油和石油产品数量。

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