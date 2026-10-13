Кабинет министров Японии 13 октября одобрил три законопроекта для укрепления безопасности энергоснабжения. Среди них — механизм компенсации импортерам дополнительных расходов на перевозку сырой нефти и топлива альтернативными маршрутами, обходящими Ормузский пролив, сообщает Channel NewsAsia.

Компенсации и страхование

Министр промышленности Рёсэй Акадзава заявил, что правительство стремится диверсифицировать источники сырой нефти и других ископаемых видов топлива, а также снизить связанные с этим риски. Законопроекты планируют внести в парламент в ходе текущей внеочередной сессии.

Один из документов предусматривает грантовую программу для компенсации более высоких транспортных расходов при закупках нефти и топлива маршрутами, обходящими критические узкие места, в частности Ормузский пролив. Она будет финансироваться за счет взносов широкого круга импортеров — нефтеперерабатывающих компаний, трейдеров и производителей нефтехимической продукции.

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Другой законопроект должен позволить правительству частично покрывать страховые выплаты для нефтяных танкеров и судов, перевозящих нефтепродукты и сжиженный природный газ. Такой механизм будут применять, если иностранные перестраховщики не смогут предоставить покрытие из-за усиления геополитической напряженности.

Зависимость от поставок с Ближнего Востока

Изменения в законодательство о государственной организации JOGMEC должны позволить ей инвестировать в инфраструктуру для альтернативных маршрутов поставок, в том числе в трубопроводы.

В 2025 году Япония получила с Ближнего Востока 94% импортированной сырой нефти, причем 93% этих поставок прошли через Ормузский пролив. По словам Акадзавы, закупки нефти в октябре должны составить около 100% среднего месячного объема поставок за 2025 год, что обеспечит необходимые объемы нефти и нефтепродуктов.

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