Нефть подорожала на 2% после атак в Саудовской Аравии — OilPrice

Цены на нефть в Саудовской Аравии и на мировом рынке в понедельник выросли до самого высокого уровня почти за две недели после новых атак на королевство и танкеры возле Ормузского пролива. По данным OilPrice, утром стоимость американской нефти WTI составляла 93,78 доллара за баррель, что на 1,93 доллара, или 2,1%, больше. Brent подорожала на 2,09 доллара, или 2%, — до 106,80 доллара за баррель.

Атаки в Саудовской Аравии и возле Ормузского пролива

Рост котировок произошел после атак в течение выходных. В частности, хуситы нанесли удар по международному аэропорту Эр-Рияда в субботу: по данным OilPrice, погибли 13 человек, более 300 получили ранения. В воскресенье также сообщалось о дальнейших атаках и поражении двух танкеров возле Омана и в Ормузском проливе.

Атаки на суда могут помешать восстановлению экспорта нефти из Персидского залива. В сентябре он достиг 81% довоенного уровня. Отгрузки сырой нефти и конденсата восстановились до 91%, тогда как экспорт нефтепродуктов оставался на уровне 60%.

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ОПЕК пересмотрела ожидания по спросу

Генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс заявил, что организация ожидает роста мирового спроса на нефть в 2026 году лишь на 400 тыс. баррелей в сутки. В начале года прогноз предусматривал прирост на 1,4 млн баррелей в сутки. В то же время новая оценка несколько выше сентябрьского прогноза, когда ОПЕК ожидала роста на 380 тыс. баррелей в сутки.

В ОПЕК рассчитывают, что часть спроса, отложенного из-за перебоев этого года, вернется в 2027 году. Международное энергетическое агентство, в свою очередь, прогнозирует сокращение мирового потребления нефти на 2,5 млн баррелей в сутки в 2026 году и восстановление на 2,6 млн баррелей в сутки в 2027-м. Goldman Sachs повысил декабрьский прогноз для Brent с 85 до 90 долларов за баррель, оценив премию за геополитические риски более чем в 20 долларов за баррель.

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