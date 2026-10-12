Ropa podrożała o 2% po atakach w Arabii Saudyjskiej — OilPrice

Ceny ropy w Arabii Saudyjskiej i na rynku światowym wzrosły w poniedziałek do najwyższego poziomu od niemal dwóch tygodni po nowych atakach na królestwo i tankowce w pobliżu Cieśniny Ormuz. Według OilPrice, rano cena amerykańskiej ropy WTI wynosiła 93,78 dolara za baryłkę, o 1,93 dolara, czyli 2,1%, więcej. Brent podrożała o 2,09 dolara, czyli 2%, do 106,80 dolara za baryłkę.

Ataki w Arabii Saudyjskiej i w pobliżu Cieśniny Ormuz

Wzrost notowań nastąpił po atakach w miniony weekend. W szczególności Huti zaatakowali w sobotę międzynarodowe lotnisko w Rijadzie: według OilPrice zginęło 13 osób, a ponad 300 zostało rannych. W niedzielę informowano również o kolejnych atakach i trafieniu dwóch tankowców w pobliżu Omanu oraz w Cieśninie Ormuz.

Ataki na statki mogą utrudnić odbudowę eksportu ropy z Zatoki Perskiej. We wrześniu osiągnął on 81% poziomu sprzed wojny. Dostawy ropy naftowej i kondensatu odbudowały się do 91%, podczas gdy eksport produktów naftowych utrzymywał się na poziomie 60%.

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OPEC zrewidował oczekiwania dotyczące popytu

Sekretarz generalny OPEC Haitham al-Ghais oświadczył, że organizacja oczekuje wzrostu światowego popytu na ropę w 2026 roku o zaledwie 400 tys. baryłek dziennie. Na początku roku prognoza zakładała wzrost o 1,4 mln baryłek dziennie. Jednocześnie nowa ocena jest nieco wyższa od prognozy z września, kiedy OPEC oczekiwał wzrostu o 380 tys. baryłek dziennie.

OPEC liczy na to, że część popytu odłożonego z powodu tegorocznych zakłóceń powróci w 2027 roku. Międzynarodowa Agencja Energetyczna z kolei prognozuje spadek światowego zużycia ropy o 2,5 mln baryłek dziennie w 2026 roku oraz odbicie o 2,6 mln baryłek dziennie w 2027 roku. Goldman Sachs podniósł grudniową prognozę dla Brent z 85 do 90 dolarów za baryłkę, szacując premię za ryzyko geopolityczne na ponad 20 dolarów za baryłkę.

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