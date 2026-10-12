沙特阿拉伯遭袭后油价上涨2%——OilPrice

在沙特阿拉伯王国及霍尔木兹海峡附近油轮遭到新一轮袭击后，沙特阿拉伯和全球市场的油价周一升至近两周来的最高水平。据OilPrice报道，早间美国WTI原油价格为每桶93.78美元，上涨1.93美元，涨幅为2.1%。布伦特原油上涨2.09美元，涨幅为2%，至每桶106.80美元。

沙特阿拉伯及霍尔木兹海峡附近的袭击

油价上涨发生在周末的一系列袭击之后。特别是，也门胡塞武装于周六袭击了利雅得国际机场：据OilPrice报道，13人死亡，超过300人受伤。周日还报道称发生了进一步袭击，两艘油轮在阿曼附近和霍尔木兹海峡遭到袭击。

对船只的袭击可能妨碍波斯湾石油出口的恢复。9月，出口量达到战前水平的81%。原油和凝析油装运量恢复至91%，而石油产品出口仍维持在60%的水平。

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欧佩克修订需求预期

欧佩克秘书长海赛姆·盖斯表示，该组织预计2026年全球石油需求将仅增长40万桶/日。年初的预测为增长140万桶/日。同时，新评估略高于9月的预测，当时欧佩克预计增长38万桶/日。

欧佩克预计，因今年的中断而被推迟的部分需求将在2027年回归。国际能源署则预测，2026年全球石油消费将减少250万桶/日，并在2027年恢复增长260万桶/日。高盛将布伦特原油12月预测从每桶85美元上调至90美元，并估计地缘政治风险溢价超过每桶20美元。

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