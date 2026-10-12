В США исполнительный указ президента Дональда Трампа о защите электросети от оборудования китайского производства может прежде всего осложнить поставки систем накопления энергии, необходимых для развития дата-центров и инфраструктуры искусственного интеллекта. Об этом говорится в анализе Rystad Energy, опубликованном OilPrice.

Исполнительный указ №14421, подписанный 26 августа 2026 года, распространяется на трансформаторы для подстанций, сетевые инверторы, системы хранения энергии на батареях, высоковольтные выключатели и генераторные турбины. В документе рост дата-центров и искусственного интеллекта прямо назван фактором, из-за которого перебои в цепочках поставок могут иметь последствия для национальной безопасности.

Зависимость от китайских батарей

По данным Rystad Energy, Китай обеспечил 50% стоимости импорта литий-ионных батарей в США за 12 месяцев до июня 2026 года. Южная Корея имела долю 15%, Япония — 13%, однако ни один альтернативный поставщик не способен заместить китайские объемы в необходимых масштабах.

Старший аналитик Rystad Energy по возобновляемой энергетике и электроэнергетике Джеффри Гебертсон отметил, что риск для цепочек поставок больше всего касается именно батарей. В то же время зависимость США от китайских трансформаторов и высоковольтных выключателей уже существенно сократилась.

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Меньшая зависимость от другого оборудования

Китай в течение 12 месяцев до июня 2026 года обеспечил лишь 3% стоимости американского импорта трансформаторов и менее 1% импорта высоковольтных выключателей. Совокупная доля Южной Кореи, Мексики и Канады составила 74% для выключателей и 48% для трансформаторов.

В то же время заявленная стоимость китайского экспорта инверторов в США снизилась на 34% в 2022–2025 годах. Rystad Energy связывает это с американским производственным налоговым кредитом 45X, который стимулировал перенос сборки инверторов в страну. Производственные мощности США по выпуску инверторов, по оценке аналитиков, должны достичь 126 ГВт к 2028 году.

Ключевым этапом станет подготовка правил, которая должна быть завершена до 24 декабря 2026 года. По оценке Rystad Energy, от того, насколько широко Министерство энергетики США определит понятие Covered Foreign Entity, может зависеть, распространятся ли ограничения на производителей в Южной Корее и Мексике, использующих контролируемые Китаем компоненты или капитал.

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