在美国，总统唐纳德·特朗普关于保护电网免受中国制造设备影响的行政令，可能首先使发展数据中心和人工智能基础设施所需的储能系统供应复杂化。这是Rystad Energy在OilPrice发表的分析中指出的。

2026年8月26日签署的第14421号行政令适用于变电站变压器、并网逆变器、电池储能系统、高压断路器和发电机涡轮机。该文件明确指出，数据中心和人工智能的增长是一个因素，因此供应链中断可能对国家安全产生影响。

对中国电池的依赖

根据Rystad Energy的数据，在截至2026年6月的12个月内，中国占美国锂离子电池进口额的50%。韩国占15%，日本占13%，但没有任何替代供应商能够以所需规模替代中国的供应量。

Rystad Energy可再生能源和电力高级分析师杰弗里·格伯森指出，供应链风险最主要涉及电池。与此同时，美国对中国变压器和高压断路器的依赖已经大幅下降。

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对其他设备的依赖较低

在截至2026年6月的12个月内，中国仅占美国变压器进口额的3%，占高压断路器进口额不足1%。韩国、墨西哥和加拿大的合计份额，断路器为74%，变压器为48%。

与此同时，2022年至2025年间，中国对美国逆变器出口的申报价值下降了34%。Rystad Energy将此与美国45X制造业税收抵免联系起来，该政策促进了逆变器组装向美国转移。分析师估计，到2028年，美国逆变器生产能力将达到126吉瓦。

关键阶段将是规则的制定，必须在2026年12月24日前完成。Rystad Energy评估认为，美国能源部对Covered Foreign Entity这一术语的界定范围有多广，可能决定限制措施是否会扩大至韩国和墨西哥使用受中国控制的组件或资本的制造商。

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