W Stanach Zjednoczonych rozporządzenie wykonawcze prezydenta Donalda Trumpa dotyczące ochrony sieci elektroenergetycznej przed sprzętem produkcji chińskiej może przede wszystkim utrudnić dostawy systemów magazynowania energii potrzebnych do rozwoju centrów danych i infrastruktury sztucznej inteligencji. Wynika to z analizy Rystad Energy opublikowanej przez OilPrice.

Rozporządzenie wykonawcze nr 14421, podpisane 26 sierpnia 2026 roku, obejmuje transformatory do stacji elektroenergetycznych, falowniki sieciowe, bateryjne systemy magazynowania energii, wyłączniki wysokiego napięcia i turbiny generatorowe. W dokumencie wzrost liczby centrów danych i rozwój sztucznej inteligencji wprost wskazano jako czynnik, przez który zakłócenia w łańcuchach dostaw mogą mieć konsekwencje dla bezpieczeństwa narodowego.

Zależność od chińskich baterii

Według Rystad Energy Chiny zapewniły 50% wartości importu baterii litowo-jonowych do USA w ciągu 12 miesięcy do czerwca 2026 roku. Korea Południowa miała udział na poziomie 15%, a Japonia 13%, jednak żaden alternatywny dostawca nie jest w stanie zastąpić chińskich wolumenów w wymaganej skali.

Starszy analityk Rystad Energy ds. energii odnawialnej i elektroenergetyki Jeffrey Gebertson zaznaczył, że ryzyko dla łańcuchów dostaw dotyczy przede wszystkim baterii. Tymczasem zależność USA od chińskich transformatorów i wyłączników wysokiego napięcia już znacznie się zmniejszyła.

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Mniejsza zależność od innego sprzętu

W ciągu 12 miesięcy do czerwca 2026 roku Chiny zapewniły zaledwie 3% wartości amerykańskiego importu transformatorów i mniej niż 1% importu wyłączników wysokiego napięcia. Łączny udział Korei Południowej, Meksyku i Kanady wyniósł 74% w przypadku wyłączników oraz 48% w przypadku transformatorów.

Jednocześnie deklarowana wartość chińskiego eksportu falowników do USA spadła o 34% w latach 2022–2025. Rystad Energy wiąże to z amerykańską ulgą podatkową dla produkcji 45X, która stymulowała przenoszenie montażu falowników do kraju. Według szacunków analityków moce produkcyjne falowników w USA mają osiągnąć 126 GW do 2028 roku.

Kluczowym etapem będzie przygotowanie przepisów, które ma zostać zakończone do 24 grudnia 2026 roku. Według Rystad Energy od tego, jak szeroko Departament Energii USA zdefiniuje pojęcie Covered Foreign Entity, może zależeć, czy ograniczenia obejmą producentów w Korei Południowej i Meksyku wykorzystujących kontrolowane przez Chiny komponenty lub kapitał.

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