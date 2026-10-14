Do parlamentu Australii wniesiono projekt ustawy o krajowej rezerwacji gazu, który może zobowiązać producentów do sprzedaży na rynku krajowym do jednej piątej wolumenów przeznaczonych na eksport. Według rządu inicjatywa ma obniżyć ceny hurtowe, ponieważ kraj nie będzie musiał w takim stopniu konkurować z rynkiem międzynarodowym o własny gaz, podaje ABC News.

Rezerwa z niewielką nadwyżką

Roczną ilość gazu dla rynku krajowego będzie określał regulator energetyczny. Wskaźnik docelowy ma wynosić 110% faktycznego zapotrzebowania Australii. Rząd liczy, że taka umiarkowana nadwyżka zwiększy presję na obniżkę cen dla konsumentów.

მინისტr zasobów Madeleine King oświadczyła, że zasady powinny uczynić gaz bardziej dostępnym, jednocześnie zachowując wystarczającą rentowność nowych projektów dla inwestorów. Jak powiedziała, gaz jest potrzebny do wspierania rozwoju energetyki odnawialnej, przemysłu oraz ogrzewania domów.

King nie podała oczekiwanego poziomu spadku cen hurtowych, tłumacząc to poufnością handlową przeprowadzonych wyliczeń. Poinformowała, że rząd opublikuje ocenę wpływu reformy, ale nie sprecyzowała, czy będzie ona zawierała prognozę cen.

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Zastrzeżenia branży i opozycji

Branża gazowa ostrzegła, że mechanizm może zmusić firmy do sprzedaży gazu poniżej kosztów. Dyrektor generalna Australian Energy Producers, Samantha McCulloch, stwierdziła, że polityka może tymczasowo obniżyć cenę gazu, lecz jednocześnie uczynić przyszłe projekty nieopłacalnymi i ograniczyć podaż w dłuższej perspektywie.

Koalicja zadeklarowała gotowość do współpracy z rządem federalnym nad programem rezerwacji, lecz podkreśliła potrzebę zagwarantowania przyszłych dostaw, inwestycji i infrastruktury. Rządowy przegląd rynku gazu również wskazał, że dla niższych cen kluczowe są nowe wydobycie oraz infrastruktura do transportu gazu z północy kraju na południowy wschód.

Po inwazji Rosji na Ukrainę w 2022 roku hurtowe ceny gazu w Australii wzrosły ze średniego poziomu poniżej 10 do 60 dolarów australijskich za gigadżul z powodu zakłóceń w światowych dostawach. Rząd wprowadził wtedy tymczasowe środki, w tym roczny limit ceny na poziomie 12 dolarów australijskich za gigadżul, jednak przegląd rynku uznał je za niewystarczające, by wywierać presję na spadek cen.

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