澳大利亚议会已收到一项关于国家天然气储备的法案，该法案可能要求生产商在国内市场销售最多五分之一原计划用于出口的天然气量。政府评估认为，这项倡议将降低批发价格，因为澳大利亚将不必在如此大的程度上与国际市场竞争本国天然气，ABC News报道。

小幅富余的储备

供应国内市场的年度天然气量将由能源监管机构确定。目标指标将为澳大利亚实际需求的110%。政府预计，这一适度的富余将加大消费者价格的下行压力。

资源部长玛德琳·金表示，这些规则应使天然气更容易获得，同时为投资者维持新项目足够的盈利能力。她表示，天然气对于支持可再生能源部署、工业和住宅供暖是必需的。

金没有说明批发价格预期下降的幅度，理由是已进行测算涉及商业机密。她表示，政府将公布对改革影响的评估，但未说明其中是否会包含价格预测。

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行业和反对党的警告

天然气行业警告称，这一机制可能迫使企业以低于成本的价格出售天然气。Australian Energy Producers首席执行官萨曼莎·麦卡洛克表示，该政策可能暂时降低天然气价格，但同时会使未来项目失去可行性，并在长期内减少供应。

联盟党表示，愿意与联邦政府就储备方案开展合作，但强调需要保障未来供应、投资和基础设施。政府对天然气市场的审查也指出，要实现更低价格，新的开采项目以及将天然气从该国北部运往东南部的基础设施至关重要。

在俄罗斯于2022年入侵乌克兰后，由于全球供应中断，澳大利亚天然气批发价格从平均每吉焦不足10澳元飙升至60澳元。当时，政府推出了临时措施，包括将价格年度上限设为每吉焦12澳元，但市场审查认定这些措施不足以推动价格下行。

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