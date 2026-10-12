Europejskie ceny gazu wzrosły o ponad 150% od początku 2026 roku, a Wielka Brytania ma ograniczone zapasy gazu przed zimą. Na początku października brytyjskie podziemne magazyny gazu były zapełnione w 48%, informuje The National.

Według publikacji w Portugalii wskaźnik ten wynosił 94%, a w Polsce — 99%. W 2024 roku możliwości magazynowania gazu w Wielkiej Brytanii stanowiły 5% jej rocznego zapotrzebowania, podczas gdy średnia w UE wynosiła 29%. Dostępne w kraju rezerwy odpowiadają około siedmiu dniom przeciętnego zimowego zużycia.

Niepewność wokół Rough

Centrica, właściciel British Gas, ostrzegła, że magazyn gazu Rough może zakończyć działalność wiosną przyszłego roku, gdy w kwietniu wygaśnie zezwolenie na jego eksploatację. Spółka zaproponowała zainwestowanie 2 mld funtów szterlingów w modernizację obiektu, na który przypada około połowy wszystkich możliwości magazynowania gazu w Wielkiej Brytanii.

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Zdaniem Neila Quilliama, associate fellow w Chatham House, kraj raczej nie stanie zimą w obliczu fizycznego niedoboru gazu. Jednocześnie ograniczone rezerwy czynią go bardziej podatnym na zakłócenia globalnych dostaw i konkurencję o dostawy skroplonego gazu ziemnego. Sytuację mogą skomplikować wyjątkowo mroźna zima, zakłócenia dostaw z Norwegii lub wstrząsy na światowym rynku gazu.

Presja na system energetyczny i rachunki

Magazyny gazu w UE były na początku października zapełnione w 72%, wobec około 83% rok wcześniej. Europejska Sieć Operatorów Systemów Przesyłowych Gazu oczekuje, że do 1 listopada poziom ten wyniesie od 75% do 78% — około 10 punktów procentowych mniej niż średnia z pięciu lat. W centralnym scenariuszu zapasy UE mogą do końca marca zmniejszyć się do około 30%.

6 października brytyjski operator National Energy System Operator wydał ostrzeżenie dotyczące marginesu mocy z powodu słabej produkcji energii wiatrowej, która ograniczyła dostępne rezerwy. Firma konsultingowa Cornwall Insight prognozuje, że w styczniu roczny limit cen energii dla brytyjskich gospodarstw domowych wzrośnie o 16% — do 1 999 funtów szterlingów. W październiku wskaźnik ten wzrósł już o 4% i osiągnął najwyższy poziom od trzech lat.

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