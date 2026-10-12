自2026年初以来，欧洲天然气价格上涨超过150%，而英国在冬季来临前的天然气储备有限。10月初，英国地下储气设施的储气量为48%，《The National》报道。

据该报报道，葡萄牙的这一比例为94%，波兰为99%。2024年，英国的天然气储存能力相当于其年度需求的5%，而欧盟平均水平为29%。该国现有储备相当于约七天的平均冬季消费量。

Rough储气库的不确定性

British Gas的所有者Centrica警告称，Rough储气库可能在明年春季停止运营，届时其运营许可将于4月到期。该公司提议投资20亿英镑对该设施进行升级，该设施约占英国全部天然气储存能力的一半。

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查塔姆研究所副研究员尼尔·奎利亚姆认为，英国冬季不太可能面临实际的天然气短缺。同时，有限的储备使其更容易受到全球供应中断以及液化天然气货物竞争的影响。异常寒冷的冬季、挪威供应中断或全球天然气市场震荡，都可能使局势更加复杂。

能源系统和账单面临压力

10月初，欧盟储气设施的储气量为72%，而一年前约为83%。欧洲天然气输送系统运营商网络预计，到11月1日，这一水平将达到75%至78%——比五年平均水平低约10个百分点。按照基准情景，到3月底欧盟储备可能降至约30%。

10月6日，英国运营商National Energy System Operator因风电发电疲软、可用储备减少而发布了容量裕度预警通知。咨询公司Cornwall Insight预测，1月英国居民年度能源价格上限将上涨16%，至1,999英镑。10月，这一指标已上涨4%，并达到三年来的最高水平。

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