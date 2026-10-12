美国能源部长克里斯·赖特在沙特阿拉伯利雅得举行的WPC能源大会上表示，经霍尔木兹海峡的石油流量已恢复至冲突前水平的80%至90%。这相当于日均1300万至1400万桶，Asharq Al-Awsat报道。他说，替代管道石油运输的增加也支撑了全球供应。

库存抑制石油市场压力

赖特表示，闲置产能和大量库存帮助原油供应在问题持续存在的情况下维持在可接受的水平。同时，他强调，石油供应问题尚未完全解决。

这名官员称，来自阿拉伯湾地区的成品油流量是更大的问题。按他的评估，其规模仅为冲突前水平的25%至35%。这加剧了柴油、航空煤油和汽油的短缺。

出口减少和运输限制

赖特表示，海湾地区成品油出口减少与其他来源供应下降同时发生。俄罗斯联邦这一侵略国此前曾是重要的柴油供应国，但已成为柴油净进口国，尽管进口量较小。这位部长称，中国大幅削减了成品油出口，并表示将在10月不出口成品油。

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赖特希望，中国炼油厂提高加工量将有助于缓解短缺；这些炼油厂拥有闲置产能，并受益于高利润率。他还指出，美国炼油厂正以创纪录的水平加工原油并生产成品油。

部长还将海湾地区成品油流量恢复缓慢归因于海运成本上涨和航线延长。他表示，曼德海峡的中断迫使油轮选择更长的路线，而伊朗对船只的袭击加大了对可用海运运力的压力。

赖特警告称，高运输成本对远离供应来源的市场影响更大。他表示，全球柴油价格已达到非常高的水平，航空燃料价格也上涨，而汽油价格涨幅相对温和。

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