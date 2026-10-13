在罗马，多米尼加共和国总统路易斯·阿比纳德尔和委内瑞拉代总统德尔西·罗德里格斯指示国有企业Refidomsa和PDVSA研究直接采购液化石油气和AC30道路沥青的可能性。

国有企业之间的谈判

此次会晤于2026年10月12日在罗马联合国粮食及农业组织总部举行，正值世界粮食论坛期间。正如The Rio Times报道，对潜在采购的进一步研究已交由多米尼加炼油企业Refidomsa和委内瑞拉国有石油公司PDVSA负责。

多米尼加共和国进口其使用的燃料。同时，两位总统没有公布潜在采购的数量、价格、条件或时间安排。双方也没有发布联合声明或已签署的协议。

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领事举措与制裁规则

阿比纳德尔宣布将在委内瑞拉开设多米尼加共和国领事馆，为两国公民提供服务。罗德里格斯表示，委内瑞拉将很快向其驻圣多明各代表机构任命一名领事。

据该媒体报道，此次会晤是在圣多明各与加拉加斯采取措施逐步实现关系正常化的背景下举行的，此前两国在2024年7月委内瑞拉总统选举后出现了外交紧张局势。

涉及委内瑞拉来源石油的交易仍受美国制裁规则和财政部许可证约束。美国外国资产控制办公室于2026年1月29日发布第46号通用许可证，允许进行某些涉及此类石油的交易。4月1日，OFAC还将罗德里格斯从制裁名单中移除。

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