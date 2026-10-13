W Rzymie prezydenci Dominikany i Wenezueli, Luis Abinader oraz pełniąca obowiązki prezydenta Wenezueli Delcy Rodríguez, polecili państwowym spółkom Refidomsa i PDVSA przeanalizować możliwość bezpośrednich zakupów skroplonego gazu ropopochodnego oraz asfaltu drogowego AC30.

Negocjacje między spółkami państwowymi

Spotkanie odbyło się 12 października 2026 roku w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa w Rzymie, na marginesie Światowego Forum Żywnościowego. Jak informuje The Rio Times, dalsze rozpatrywanie potencjalnych zakupów powierzono dominikańskiemu rafinerowi Refidomsa i wenezuelskiej państwowej spółce naftowej PDVSA.

Dominikana importuje paliwo, którego używa. Jednocześnie prezydenci nie ogłosili wolumenów, cen, warunków ani terminów ewentualnych zakupów. Strony nie opublikowały również wspólnej deklaracji ani podpisanego porozumienia.

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Kroki konsularne i zasady sankcyjne

Abinader zapowiedział otwarcie konsulatu Dominikany w Wenezueli, aby obsługiwał obywateli obu krajów. Rodríguez poinformowała, że Wenezuela wkrótce wyznaczy konsula do swojej placówki w Santo Domingo.

Według publikacji spotkanie odbyło się w kontekście kroków na rzecz stopniowej normalizacji relacji między Santo Domingo a Caracas po napięciach dyplomatycznych, które pojawiły się po wyborach prezydenckich w Wenezueli w lipcu 2024 roku.

Operacje dotyczące ropy pochodzenia wenezuelskiego nadal podlegają amerykańskim zasadom sankcyjnym i licencjom Departamentu Skarbu. 29 stycznia 2026 roku amerykańskie Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych wydało Licencję Generalną nr 46, która zezwala na określone operacje z taką ropą. 1 kwietnia OFAC usunęło również Rodríguez z listy osób objętych sankcjami.

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