煤炭库存下降导致印度开始停电——OilPrice

由于许多发电厂的煤炭库存严重下降，印度已开始对家庭、小型工厂和冶金企业实施停电措施。与此同时，受天气变暖和水力发电量下降影响，该国电力需求正在增长，OilPrice报道。

需求超过供应

近几周，电力需求超过供应，已导致部分地区居民、小型企业和冶炼厂的供电中断。彭博社称，创纪录的厄尔尼诺现象造成印度数十年来最弱的季风季节，并使气温升至高于这一时期正常水平的程度。

降雨不足限制了水力发电，而燃煤火电厂则加快燃料消耗以满足更高需求。政府数据显示，截至9月底，该国超过40%的在运燃煤电厂在煤炭库存极低的情况下运行。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

85座发电厂库存低于正常水平

截至10月1日，85座发电厂的煤炭库存低于规定需求量的25%。芬兰能源与清洁空气研究中心（CREA）编写的印度7月至9月能源行业季度评估报告中指出了这一点。

供电中断已经影响到生产。位于中部恰蒂斯加尔邦的小型冶金厂正面临每天10至12小时的停电，因此不得不减少产量。恰蒂斯加尔邦小型工厂协会秘书长马尼什·杜帕德向彭博社介绍了这类后果对企业的影响。停电还推高了工厂的能源成本，因为它们不得不改用使用更昂贵燃料的发电机。

家庭也感受到供电中断。在北方邦的一些村庄，停电每天持续长达七小时；北方邦是印度人口最多的邦，拥有超过2.4亿居民。

关注我们在