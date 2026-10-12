美国以及北美和南美其他国家的重质原油库存正在累积，因为海运成本的大幅上涨限制了其向亚洲和欧洲的出口。与此同时，这些地区的买家正面临原油短缺，而基准油价仍维持在每桶100美元以上。

据发布路透社报道的Channel NewsAsia报道，重质原油比轻质原油密度更高，通常价格更低。亚洲、美国和部分欧洲国家的许多炼油厂能够加工这种原油。在运输成本可承受的情况下，这类原油能为炼油商带来更高利润率，其中包括更高的柴油产出。

运费上涨数倍

TP ICAP能源专家斯科特·谢尔顿称，运费是造成这一局面的关键因素。委内瑞拉、美国和加拿大的石油产量超过消费量，因此依赖向亚洲供应石油来平衡本国市场。

自2月以来，从美国墨西哥湾沿岸到亚洲租用超级油轮的成本已上涨逾五倍。根据Signal Maritime的数据，上周使用超级油轮向欧洲运输石油的成本估计约为4600万美元，即每桶24.50美元，其中包括转运和其他费用。在2月底与伊朗的战争开始之前，这一成本约为650万美元，即每桶约4美元。

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从美洲向亚洲通过油轮运输石油的成本已升至超过8000万美元，即每桶约40美元，而年初为1000万至1500万美元。阿曼湾的船对船石油转运影响了船舶可用性，使不同地区的船队被占用。

美国炼油厂接近满负荷运行

美国能源信息署的数据显示，自年初以来，美国炼油厂的平均每周开工率约为产能的93.5%。这是28年来的最高水平：在柴油价格创纪录高位的背景下，炼油厂正在增加燃料产量。

不过，即使是专为加工重质原油设计的设施，也只能在总加工量的一定比例内使用这类原油。部分美国炼油厂也更适合加工来自墨西哥湾的海上Mars Sour原油，而加拿大或委内瑞拉原油则需要与更轻质的原油混合。

据Argus Media数据，加拿大、哥伦比亚和厄瓜多尔主要重质原油品种的价格每桶下跌超过10美元，降至六周低点。Western Canada Select的价格约为每桶74美元，哥伦比亚Vasconia约为84美元，厄瓜多尔Oriente约为76美元。委内瑞拉原油的交易价格约为每桶74.50美元，不包括运输费用。

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