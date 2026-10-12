Amerykański sekretarz energii Chris Wright powiedział podczas Kongresu Energetycznego WPC w Rijadzie w Arabii Saudyjskiej, że przepływy ropy przez Cieśninę Ormuz odbudowały się do 80–90% poziomu sprzed konfliktu. Oznacza to średnio 13–14 mln baryłek dziennie, informuje Asharq Al-Awsat. Jak zaznaczył, globalne dostawy wsparło również zwiększenie transportu ropy alternatywnymi rurociągami.

Zapasy ograniczają presję na rynku ropy

Wright powiedział, że rezerwowe moce produkcyjne i znaczne zapasy pomogły utrzymać dostawy ropy naftowej na akceptowalnym poziomie mimo utrzymujących się problemów. Jednocześnie podkreślił, że problem z dostawami ropy nie został jeszcze w pełni rozwiązany.

Urzędnik za większy problem uznał przepływy produktów naftowych z regionu Zatoki Arabskiej. Według jego oceny ich wolumen wynosi zaledwie 25–35% poziomu sprzed konfliktu. Pogłębia to niedobory oleju napędowego, paliwa lotniczego i benzyny.

Spadek eksportu i ograniczenia transportowe

Według Wrighta ograniczenie eksportu produktów naftowych z Zatoki zbiegło się ze spadkiem dostaw z innych źródeł. Federacja Rosyjska, państwo-agresor, była wcześniej znaczącym dostawcą oleju napędowego, lecz stała się jego importerem netto, choć w niewielkich ilościach. Chiny, jak powiedział minister, znacznie ograniczyły eksport produktów naftowych i poinformowały, że nie będą ich eksportować w październiku.

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Wright wyraził nadzieję, że zwiększenie przerobu w chińskich rafineriach, które mają wolne moce i korzystają z wysokich marż, pomoże złagodzić niedobór. Zaznaczył również, że amerykańskie rafinerie przetwarzają ropę i produkują produkty naftowe na rekordowym poziomie.

Minister powiązał również powolne odbudowywanie się przepływów produktów naftowych z Zatoki z wyższymi kosztami transportu morskiego i dłuższymi trasami. Jak stwierdził, zakłócenia w Cieśninie Bab al-Mandab zmuszały tankowce do wybierania dłuższych tras, a irańskie ataki na statki zwiększały presję na dostępne moce transportu morskiego.

Wright ostrzegł, że wysokie koszty transportu silniej wpływają na rynki oddalone od źródeł dostaw. Według niego światowe ceny oleju napędowego osiągnęły bardzo wysoki poziom, paliwo lotnicze również podrożało, podczas gdy ceny benzyny wzrosły bardziej umiarkowanie.

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