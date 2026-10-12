В ЮАР государственная нефтегазовая компания PetroSA испытывает нехватку от 6,6 млрд до 7 млрд рандов для выполнения обязательств по безопасному выводу из эксплуатации и рекультивации наземных и морских нефтегазовых объектов. Часть этих активов уже не работает или законсервирована, а видимого плана покрытия дефицита нет, сообщает Daily Maverick.

Согласно интегрированному годовому отчету материнской структуры Central Energy Fund за 2025 год, обязательства PetroSA по рекультивации оцениваются в 10,1 млрд рандов. В отчете указано, что компания располагает 3,1 млрд рандов целевых средств на рекультивацию, хотя в другой его части говорится, что 3,5 млрд рандов отложены в специальной PetroSA Rehabilitation Company.

Оценка расходов и риск ликвидации

В 2020 году оценка, приведенная в отчете аудитора, определяла полные обязательства PetroSA в 12,4 млрд рандов, тогда как на эти цели было зарезервировано 2,8 млрд рандов. Текущая более низкая оценка может не охватывать часть активов: в отчете говорится, что при расчетах за 2025 год не учитывались заглушенные и заброшенные скважины.

По данным издания, многомиллиардные обязательства являются одной из причин, по которым PetroSA долгое время была технически неплатежеспособной и не могла привлекать финансирование. В сентябре один из поставщиков компании, Nako Energy, обратился в Высокий суд с требованием ликвидировать PetroSA из-за счета на 600 млн рандов, который, по утверждению поставщика, не был оплачен.

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Обязательства не передали новой компании

Новая государственная South African National Petroleum Corporation начала работу в качестве промежуточной дочерней структуры Central Energy Fund. Предполагалось, что она объединит PetroSA, South African Gas Development Company и Strategic Fuel Fund, однако финансово жизнеспособным для объединения признали только подразделение Trading Supply and Logistics PetroSA.

Другие активы PetroSA, включая обязательство по рекультивации, выделили как «исторические активы», требующие дополнительной проработки перед возможной передачей. Общественная организация Green Connection заявила в представлении парламенту, что это фактически отделяет обязательства от активов, которые могли бы их финансировать, и в итоге расходы могут лечь на государственный бюджет.

Также в ЮАР неоднократно откладывали применение обновленных правил финансового обеспечения рекультивации к владельцам прав, выданных до ноября 2015 года, включая PetroSA. Департамент лесного хозяйства, рыболовства и окружающей среды ожидает публикации новой редакции изменений для общественного обсуждения и их введения до конца марта 2027 года. Министерство минеральных и нефтяных ресурсов, Central Energy Fund и PetroSA не ответили на запросы Daily Maverick о комментарии.

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