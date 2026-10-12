在南非，国有油气公司PetroSA为履行陆上和海上油气设施安全退役和修复义务，面临66亿至70亿兰特的资金缺口。部分资产已停止运营或处于封存状态，目前没有可见的弥补缺口计划，Daily Maverick报道。

根据其母公司Central Energy Fund的2025年综合年度报告，PetroSA的修复负债估计为101亿兰特。报告称，该公司拥有31亿兰特的指定修复资金，但报告另一部分称，35亿兰特被存入专门的PetroSA Rehabilitation Company。

成本评估与清算风险

2020年，审计师报告中的一项评估将PetroSA的全部负债定为124亿兰特，而为此预留的资金为28亿兰特。目前较低的评估可能未涵盖部分资产：报告称，在2025年的计算中，已封堵和废弃的井没有被纳入。

据该媒体报道，数十亿兰特的负债是PetroSA长期处于技术性资不抵债状态、无法获得融资的原因之一。9月，该公司的一家供应商Nako Energy向高等法院申请清算PetroSA，涉及一笔6亿兰特的账单；该供应商称，该账单尚未支付。

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负债未移交给新公司

新的国有South African National Petroleum Corporation作为Central Energy Fund的临时子公司开始运营。该公司原计划整合PetroSA、South African Gas Development Company和Strategic Fuel Fund，但被认为在整合后具备财务可持续性的只有PetroSA的Trading Supply and Logistics部门。

PetroSA的其他资产，包括修复义务，被划分为“历史资产”，在可能移交前需要进一步处理。公共组织Green Connection在提交给议会的意见中表示，这实际上将负债与本可为其提供资金的资产分离，最终费用可能由国家预算承担。

南非还多次推迟将更新后的修复财务保障规则适用于2015年11月之前获发权利的持有人，其中包括PetroSA。林业、渔业和环境部预计将公布修正案的新版本以征求公众意见，并在2027年3月底前实施。矿产和石油资源部、Central Energy Fund和PetroSA均未回应Daily Maverick的置评请求。

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