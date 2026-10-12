W Republice Południowej Afryki państwowa spółka naftowo-gazowa PetroSA ma niedobór od 6,6 mld do 7 mld randów na wypełnienie zobowiązań dotyczących bezpiecznego wycofania z eksploatacji i rekultywacji lądowych oraz morskich obiektów naftowych i gazowych. Część tych aktywów już nie działa lub została zakonserwowana, a nie ma widocznego planu pokrycia deficytu, informuje Daily Maverick.

Zgodnie ze zintegrowanym raportem rocznym za 2025 rok spółki macierzystej, Central Energy Fund, zobowiązania PetroSA dotyczące rekultywacji oszacowano na 10,1 mld randów. W raporcie wskazano, że spółka ma 3,1 mld randów w środkach celowych na rekultywację, choć w innej jego części podano, że 3,5 mld randów odłożono w specjalnej PetroSA Rehabilitation Company.

Ocena kosztów i ryzyko likwidacji

W 2020 roku szacunek przedstawiony w raporcie audytora określał pełne zobowiązania PetroSA na 12,4 mld randów, podczas gdy na te cele zarezerwowano 2,8 mld randów. Obecna niższa wycena może nie obejmować części aktywów: raport stwierdza, że w obliczeniach za 2025 rok nie uwzględniono zacementowanych i porzuconych odwiertów.

Według publikacji wielomiliardowe zobowiązania są jedną z przyczyn, dla których PetroSA przez długi czas była technicznie niewypłacalna i nie mogła pozyskać finansowania. We wrześniu jeden z dostawców spółki, Nako Energy, zwrócił się do Wysokiego Sądu o likwidację PetroSA z powodu rachunku na 600 mln randów, który, według dostawcy, nie został opłacony.

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Zobowiązań nie przekazano nowej spółce

Nowa państwowa South African National Petroleum Corporation rozpoczęła działalność jako tymczasowa spółka zależna Central Energy Fund. Miała połączyć PetroSA, South African Gas Development Company oraz Strategic Fuel Fund, jednak za finansowo zdolny do włączenia uznano jedynie dział Trading Supply and Logistics PetroSA.

Pozostałe aktywa PetroSA, w tym zobowiązanie dotyczące rekultywacji, wydzielono jako „aktywa historyczne”, które wymagają dalszego opracowania przed ewentualnym przekazaniem. Organizacja społeczna Green Connection oświadczyła w stanowisku złożonym w parlamencie, że faktycznie oddziela to zobowiązania od aktywów, które mogłyby je finansować, a koszty mogą ostatecznie obciążyć budżet państwa.

RPA wielokrotnie odkładała także stosowanie zaktualizowanych zasad zabezpieczenia finansowego rekultywacji wobec posiadaczy praw wydanych przed listopadem 2015 roku, w tym PetroSA. Departament Leśnictwa, Rybołówstwa i Środowiska oczekuje publikacji nowej wersji zmian do konsultacji publicznych oraz ich wdrożenia do końca marca 2027 roku. Ministerstwo Zasobów Mineralnych i Naftowych, Central Energy Fund oraz PetroSA nie odpowiedziały na prośby Daily Maverick o komentarz.

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