Министр энергетики Польши Милош Мотыка заявил о намерении провести в ближайшие недели встречи с представителями Катара и Саудовской Аравии, чтобы обсудить непрерывность поставок энергоносителей в страну. Как сообщает RMF24, переговоры могут состояться в Польше или во время других международных мероприятий.

Отменённая поездка в Эр-Рияд

В минувшие выходные польская делегация с участием Мотыки должна была отправиться в Эр-Рияд на конгресс World Petroleum Council Energy Congress. Однако участие в мероприятии отменили из-за вооружённых атак на аэропорт саудовской столицы. По словам министра, польская сторона поддерживает контакты со своим посольством и союзниками.

Мотыка отметил, что примерно половина нефти, импортируемой Польшей, поступает из Саудовской Аравии. Катар, в свою очередь, является поставщиком сжиженного природного газа LNG. QatarEnergy объявила форс-мажор и в настоящее время не экспортирует топливо из-за недоступности Ормузского пролива для танкеров.

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Риски для поставок

Министр заявил, что в случае дальнейшей эскалации на нефтяном рынке правительству Польши и компании Orlen придётся интенсивно работать, чтобы возможные ограничения поставок не затронули страну. Он добавил, что сотрудничество правительства и компании уже даёт положительный эффект.

RMF24 также приводит информацию Bloomberg, согласно которой Saudi Aramco должна полностью выполнить ноябрьские заказы европейских нефтеперерабатывающих заводов. Агентство ссылалось на источники, осведомлённые о ситуации: по меньшей мере три европейских НПЗ подтвердили, что получат полные объёмы нефти от саудовской государственной компании. Это стало возможным после возобновления работы трубопровода Восток—Запад, который ранее был повреждён в результате атаки дрона.

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