波兰能源部长米沃什·莫特卡表示，他计划在未来几周与卡塔尔和沙特阿拉伯代表举行会谈，讨论向该国持续供应能源的问题。据RMF24报道，谈判可能在波兰或其他国际活动期间举行。

取消前往利雅得的行程

上周末，包括莫特卡在内的波兰代表团原计划前往利雅得参加世界石油理事会能源大会。然而，由于针对沙特首都机场的武装袭击，代表团取消了参加该活动。部长表示，波兰方面与本国大使馆及盟友保持联系。

莫特卡指出，波兰进口的石油中约有一半来自沙特阿拉伯。卡塔尔则是液化天然气LNG供应国。QatarEnergy宣布遭遇不可抗力，目前由于霍尔木兹海峡无法供油轮通行而未出口燃料。

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供应风险

部长表示，如果石油市场局势进一步升级，波兰政府和Orlen公司将不得不加紧工作，以确保可能的供应限制不会影响该国。他补充说，政府与该公司的合作已经产生积极效果。

RMF24还援引彭博社的信息称，沙特阿美将全面履行欧洲炼油厂的11月订单。该通讯社援引知情人士称，至少三家欧洲炼油厂确认将从这家沙特国有公司获得全额石油供应。这得益于东西管道恢复运行，该管道此前曾在无人机袭击中受损。

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