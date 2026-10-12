Minister energii Polski Miłosz Motyka zapowiedział zamiar odbycia w najbliższych tygodniach spotkań z przedstawicielami Kataru i Arabii Saudyjskiej, aby omówić ciągłość dostaw surowców energetycznych do kraju. Jak informuje RMF24, rozmowy mogą odbyć się w Polsce lub podczas innych wydarzeń międzynarodowych.

Odwołana podróż do Rijadu

W miniony weekend polska delegacja z udziałem Motyki miała udać się do Rijadu na kongres World Petroleum Council Energy Congress. Udział w wydarzeniu odwołano jednak z powodu zbrojnych ataków na lotnisko saudyjskiej stolicy. Według ministra polska strona utrzymuje kontakty ze swoją ambasadą i sojusznikami.

Motyka zaznaczył, że około połowa ropy importowanej przez Polskę pochodzi z Arabii Saudyjskiej. Katar z kolei jest dostawcą skroplonego gazu ziemnego LNG. QatarEnergy ogłosiło siłę wyższą i obecnie nie eksportuje paliwa z powodu niedostępności Cieśniny Ormuz dla tankowców.

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Ryzyka dla dostaw

Minister oświadczył, że w razie dalszej eskalacji na rynku ropy polski rząd i spółka Orlen będą musiały intensywnie pracować, aby ewentualne ograniczenia dostaw nie dotknęły kraju. Dodał, że współpraca rządu i spółki już przynosi pozytywne efekty.

RMF24 przytacza również informacje Bloomberga, według których Saudi Aramco ma w pełni zrealizować listopadowe zamówienia europejskich rafinerii. Agencja powołała się na źródła zaznajomione z sytuacją: co najmniej trzy europejskie rafinerie potwierdziły, że otrzymają pełne wolumeny ropy od saudyjskiej spółki państwowej. Stało się to możliwe po wznowieniu pracy rurociągu Wschód—Zachód, który wcześniej został uszkodzony w wyniku ataku drona.

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