В Катаре экспорт сжиженного природного газа, несмотря на частичное восстановление перевозок нефти через Ормузский пролив, остается существенно ограниченным. По данным Cyprus Mail, аналитическая компания Kpler оценивает, что поставки катарского СПГ в октябре могут сократиться до 0,6 млн тонн после 1,6 млн тонн в сентябре. Издание отмечает, что спад, вероятно, связан с ростом атак на суда.

Сентябрьский показатель был самым высоким с начала конфликта, однако составлял менее четверти довоенного среднего уровня, по данным Kpler. Около трети объема, вывезенного в сентябре, поступило в Кувейт, то есть осталось в пределах Персидского залива. Остальные партии были направлены в Китай, Индию и другие страны Азии.

Перевозки нефти восстанавливаются быстрее

Поставки ближневосточной нефти через Ормузский пролив в сентябре выросли примерно до 80% довоенного уровня — до 16 млн баррелей в сутки, свидетельствуют данные Kpler. Это позволило Саудовской Аравии, Объединенным Арабским Эмиратам, Кувейту и Ираку заметно нарастить добычу.

В то же время перевозки СПГ восстанавливаются значительно медленнее. В прошлом месяце QatarEnergy продлила действие уведомлений о форс-мажоре, что указывает на невозможность поставлять грузы многим клиентам в Азии и Европе. Как отмечает Cyprus Mail, танкеров для перевозки СПГ значительно меньше, чем нефтяных, а их эксплуатация обходится дороже, поэтому перевозчики неохотно следуют через пролив при риске атак или длительной блокады.

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Ограничения для добычи

Катар является вторым в мире производителем СПГ после США и располагает мощностями почти на 80 млн тонн в год — около пятой части мировых. После начала боевых действий страна была вынуждена остановить значительную часть комплекса Рас-Лаффан. Ракетные удары Ирана, по данным издания, также вывели из строя около 17% экспортных мощностей.

Для увеличения экспорта Катару необходимо нарастить добычу на месторождении Северное, которое страна делит с Ираном. Вместе с газом добывается конденсат, требующий отделения и экспорта. Если его невозможно стабильно вывозить, хранилища могут быстро заполниться, что ограничит добычу газа. Катар также имеет ограниченные возможности хранить СПГ на суше и на судах.

Страна параллельно реализует программу расширения мощностей до 142 млн тонн СПГ в год к 2030 году. Однако перспективы этого проекта зависят от стабильного и безопасного судоходства через Ормузский пролив.

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