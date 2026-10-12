尽管经由霍尔木兹海峡的石油运输部分恢复，卡塔尔的液化天然气出口仍受到严重限制。据Cyprus Mail报道，分析公司Kpler估计，卡塔尔液化天然气供应量可能从9月的160万吨降至10月的60万吨。该媒体指出，下降可能与针对船只的袭击增加有关。

根据Kpler的数据，9月的数据是冲突开始以来的最高水平，但仍不到战前平均水平的四分之一。9月出口量约三分之一运往科威特，即仍留在波斯湾范围内。其余货物运往中国、印度和其他亚洲国家。

石油运输恢复得更快

Kpler数据显示，9月经由霍尔木兹海峡运输的中东石油增至战前水平的约80%，达到每日1600万桶。这使沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国、科威特和伊拉克得以显著提高产量。

与此同时，液化天然气运输恢复得慢得多。上个月，QatarEnergy延长了不可抗力通知的有效期，这表明其无法向亚洲和欧洲的许多客户交付货物。Cyprus Mail指出，液化天然气运输船远少于油轮，且运营成本更高，因此在面临袭击风险或长期封锁时，承运商不愿通过该海峡。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

对生产的限制

卡塔尔是仅次于美国的世界第二大液化天然气生产国，年产能接近8000万吨，约占全球总量的五分之一。战事开始后，该国被迫关闭拉斯拉凡综合设施的很大一部分。据该媒体报道，伊朗的导弹袭击还导致约17%的出口能力停运。

为增加出口，卡塔尔需要提高北方气田的产量，该气田由其与伊朗共享。天然气开采过程中还会产出凝析油，需要进行分离和出口。如果无法稳定运出凝析油，储存设施可能迅速被填满，从而限制天然气生产。卡塔尔在陆地和船舶上储存液化天然气的能力也有限。

该国同时正在实施一项计划，到2030年将液化天然气年产能扩大至1.42亿吨。然而，该项目的前景取决于经由霍尔木兹海峡航行的稳定与安全。

关注我们在